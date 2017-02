02.02.2017 11:08 Lösemili Ziya Yusuf'a Volkan Demirel'den forma

Adana'da Emniyet Müdürü tarafından polislik hayali gerçekleştirilen 6 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer'e şimdi de hayranı olduğu Fenerbahçeli Volkan Demirel, imzalı forma gönderdi. Adana'da Emniyet Müdürü tarafından polislik hayali gerçekleştirilen 6 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer'e şimdi de hayranı olduğu Fenerbahçeli Volkan Demirel, imzalı forma gönderdi.

Gaziantep'te 9 Ağustos 2011'de dünyaya gelen Ziya Yusuf Can Mermer, 7 Ağustos 2016 tarihinde yüksek ateş ve halsizlik rahatsızlığı nedeniyle annesi Mukaddes Uzun tarafından Gaziantep Çocuk Hastanesine götürülmüş, buradan sevk edildiği Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğun doğum günü olan 9 Ağustos tarihinde lösemi teşhisi konulmuştu. O günden beri lösemi tedavisi gören Mermer'in önce polis olma hayali Bir Adım Bir Umut Elele Derneğinin Adana üyesi Elif Bildik ve Mersin üyesi Hilal Ekin tarafından Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ile görüşülüp törenle gerçekleştirildi. Ardından ise Mermer'e müjdeli haber Almanya'dan geldi. Mermer'e iki tane yüzde yüz uyan ilik bulundu.



FENERBAHÇE VE VOLKAN DEMİREL HAYALİ GERÇEK OLDU

Acıbadem Adana Hastanesinde tedavisi devam eden Ziya Yusuf Can Mermer, dernek üyelerine bu kez Fenerbahçeli olduğunu ve en çok kaleci Volkan Demirel'i sevdiğini söyledi. Bunun üzerine Bir Adım Bir Umut Elele Derneğinin Adana üyesi Elif Bildik ve Mersin üyesi Hilal Ekin, Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi internet sitesine Ziya Yusuf Can Mermer'in Fenerbahçeli olduğunu ve Volkan Demirel hayranı olduğunu mesajla bildirdi.



VOLKAN DEMİREL GELEMEDİ VİDEO GÖNDERDİ

Bu mesaj üzerine hemen Fenerbahçe'den bir yönetici anne Mukaddes Uzun ile irtibata geçerek Volkan Demirel'in yanlarına gelmek istediğini söyledi. Ancak Uzun, Adana'da olduklarını söyleyince yoğun maç trafiğinden dolayı gelemeyeceklerini bildirdi. Volkan Demirel ise forma imzalayıp video çekerek Ziya Yusuf Can Mermer'e gönderdi. Demirel çektiği videoda, "Yusuf Can selam, formanı imzaladım sana gönderiyorum. Adana'ya da geldiğimizde seni otele bekliyoruz. Kendine iyi bak sağlığına bir an önce kavuş. Seni çok seviyor ve öpüyoruz görüşmek üzere" dedi.

İmzalı formayı alan Ziya Yusuf Can Mermer çok mutlu oldu. Formayı giyen Mermer, şimdi Demirel'in Adana'ya geleceği günü bekliyor.

(Fatih Keçe/İHA)