Londra saldırısında 12 gözaltı

İngiltere'de dün gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de dün gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

İngiliz polisi, dün gerçekleştirilen saldırılarla ilgili çeşitli noktalara baskın düzenledi. 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına neden olay saldırı ile bağlantısı bulunduğu aktarılan 12 kişi gözaltına alındı. Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Londra'nın doğusunda gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişinin gözaltına alındığı ve bazı evlerde de arama yapıldığı aktarıldı.

