Londra saldırısı kurbanları anıldı

İngiltere'de düzenlenen son terör saldırılarında hayatını kaybedenler, olay yerinde anıldı.

İngiltere'de düzenlenen son terör saldırılarında hayatını kaybedenler, olay yerinde anıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybedenler Londra Köprüsü yakınlarında anıldı. Olay yerine çiçek bırakan ziyaretçiler gözyaşı döktü. Hayatını kaybedenler için dua eden ziyaretçiler arasında temizlik görevlileri de yer aldı. Öte yandan İngiliz Ulusal Sağlık Servisi, 18 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

İngiliz polisi, sabah saatlerinde Newsham ve Barking'de baskın gerçekleştirmiş ve şüphelileri gözaltına almıştı. İngiltere'de 3 ay içinde gerçekleşen üçüncü büyük saldırıda saldırganlar, Londra Köprüsü üzerinde bir kamyonla yayalara çarpmış ve daha sonra bir restoranda bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti. Saldırının ardından Londra Köprüsü ulaşıma kapatılmıştı. Saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen 11 kişinin sorgusu sürüyor.

