Londra saldırganlarından 3.'sünün de kimliği açıklandı

Londra saldırısını gerçekleştiren 3. saldırganın Fas ve İtalyan asıllı Youssef Zaghba olduğu açıklandı.

Londra saldırısını gerçekleştiren 3. saldırganın Fas ve İtalyan asıllı Youssef Zaghba olduğu açıklandı.

İngiliz yetkililer, Londra Köprüsü'nde Cumartesi gecesi önce araçlarını sivillerin üzerine sürüp, ardından bıçaklı saldırı gerçekleştiren saldırganlardan 3.'sünün kimliğini açıkladı. Saldırganın Fas ve İtalyan asıllı Youssef Zaghba olduğu belirtildi. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada, diğer 2 saldırgandan birinin 27 yaşındaki Pakistan uyruklu Khuram Shazad Butt ve ikincisinin ise 30 yaşındaki Libya ya da Fas asıllı Rachid Redouane olduğu ifade edilmişti.

