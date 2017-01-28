Londra metrosunda korkunç olay

Genç adam raylara böyle itildi.

Genç adam raylara böyle itildi.

Korkunç görüntülerin adresi İngiltere. Başkent Londra'da metro istasyonuna gelen yolcu, bir kişi tarafından raylara itildi. Genç adam istasyonda bulunanların korku dolu bakışları arasında düştüğü raylardan çıkmayı başarırken, o sırada metronun gelmiyor olması ise büyük bir faciayı önledi.

Olay anı istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

