Londra'daki yangının bilançosu arttı

Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Londra'da "Grenfell Tower" isimli 24 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi. Polis Şefi Stuart Cundy, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki 12 kişinin öldüğünü doğrulayabilirim, bu uzun ve karmaşık bir iyileşme süreci olacak ve ölüm sayılarının ne yazık ki artacağını düşünüyoruz" dedi.

