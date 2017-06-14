Londra'daki yangında ölenler var

Londra itfaiyesi, 27 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.

Londra itfaiyesi, 27 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gece saatlerinde 27 katlı bir binada yangın çıktı. Saatlerdir devam söndürme çalışmalarına rağmen yangın henüz söndürülemedi. Londra itfaiyesi, çıkan yangın nedeniyle ölenlerin olduğunu açıkladı. Ancak kaç kişinin öldüğü henüz belirtilmedi. Yangının binanın 2. katında çıktığı binanın üst katlarında birçok insanın mahsur kaldığı öğrenildi. Binanın alt katlarında yaşayanların ise evlerinin camlarından atlayarak yangından kaçtıkları belirtildi. Yangın nedeniyle bölgedeki otobüs seferleri iptal edildi.

En az 200 itfaiyeci yangını söndürmek için mücadele ediyor. Polis, yangında yaralanan ve dumandan zehirlenen 30 kişinin tedavi edildiğini açıkladı.

