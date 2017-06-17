Londra'daki yangın faciasının ağır bilançosu açıklandı!

Londra'da 24 katlı Grenfell Apartmanı'nda çıkan ve ilk belirlemelere göre 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından polis geniş kapsamlı kriminal soruşturma başlattı.

İngiltere basını binanın bu kadar yangına karşı korunaksız oluşu ve aniden yayılması üzerine binanın sorumluluları hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yargılanması gerektiği çağrısı yaptı.

Arama çalışmalarının halen devam ettiği yangın sonrasında yetkililer hiçbir kişinin sağ olarak kurtulamadığını belirtirken ölü sayısının yüzleri bulabileceğinden korkuluyor.

Guardian gazetesi ise yangının bu kadar çabuk yayılmasına neden olan ve gökdelen apartmanlarda kullanılan kaplama plastik panellerin yüksek binalarda Amerika'da 2012 yılından bu yana yasak olduğunu aktardı

Liberal Demokratlar dün yüksek binalarda yangına dayanıksız olan plastik kaplama panellerin yasaklanması çağrısı yaptı.

Diğer yandan Başbakan Theresa May, yangının yaşandığı yeri ziyaret ederek itfaiye görevlileri ile görüştü. May'in apartmanda yaşayan hiç bir kimseyle konuşmaması ise sert eleştirilere neden oldu

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise aynı yere yaptığı ziyarette yetkililerle konuşmak yerine yangından kurtulanlarla sohbet etti

Cesetleri teşhis etmek aylar alabilir

Polis yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin bazılarının hiçbir zaman belli olamayabileceğini ve kurbanların binadan çıkarılmasının aylar alabileceğini söyledi.

Polis ayrıca Grenfell Apartmanı'nda yaşayan ve kayıp olan bildirilen kişilerin bir an önce belirlenmesine çalıştıklarını ifade etti.