Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör Örgütü DEAŞ, Londra'da 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendi.

Terör Örgütü DEAŞ, Londra'da 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendi.

Terör Örgütü DEAŞ, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendiğini açıkladı. Cumartesi akşamı Londra Köprüsünde bir minibüs yayaların arasına dalmış, ardından araçtan inen 3 saldırgan bir restorana girerek, çevrede bulunanları bıçaklamıştı. İngiltere'de korku dolu saatlerin yaşandığı olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.

