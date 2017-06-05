Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör Örgütü DEAŞ, Londra'da 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendi.
Terör Örgütü DEAŞ, Londra'da 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendi. Terör Örgütü DEAŞ, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendiğini açıkladı. Cumartesi akşamı Londra Köprüsünde bir minibüs yayaların arasına dalmış, ardından araçtan inen 3 saldırgan bir restorana girerek, çevrede bulunanları bıçaklamıştı. İngiltere'de korku dolu saatlerin yaşandığı olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.
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