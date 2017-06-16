Londra'da yangın protestosu

Londra'daki Grenfell Tower yangınıyla ilgili sorumluları protesto eden çok sayıda kişi, mağdurlara yardım çağrısında bulundu. Kensington ve Chelsea Belediye Sarayı'na girmeye çalışan protestocuları polis engellemeye çalıştı.
Londra'daki Grenfell Tower yangınıyla ilgili sorumluları protesto eden çok sayıda kişi, mağdurlara yardım çağrısında bulundu. Kensington ve Chelsea Belediye Sarayı'na girmeye çalışan protestocuları polis engellemeye çalıştı. Londra'da çok sayıda kişi bir araya gelerek Grenfell Tower yangınıyla ilgili sorumluları protesto etti. Yangından etkilenenlere yardım çağrısında bulunan protestocular, Kensington ve Chelsea Belediye Sarayı'na girmeye çalıştı. Binaya girmeye çalışan göstericileri polis engellemeye çalışırken, "Adalet istiyoruz. Bize onu getirin" sloganları atıldı. Öte yandan, daha önce hastanede mağdurları ziyaret eden Theresa May, acil ihtiyaçlar, yiyecek, kıyafet ve diğer masraflar için 5 milyon sterlinlik bir para fonu sunduğunu açıklamıştı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.