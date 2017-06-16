Londra'da yangın protestosu

Londra'daki Grenfell Tower yangınıyla ilgili sorumluları protesto eden çok sayıda kişi, mağdurlara yardım çağrısında bulundu. Kensington ve Chelsea Belediye Sarayı'na girmeye çalışan protestocuları polis engellemeye çalıştı.

Londra'daki Grenfell Tower yangınıyla ilgili sorumluları protesto eden çok sayıda kişi, mağdurlara yardım çağrısında bulundu. Kensington ve Chelsea Belediye Sarayı'na girmeye çalışan protestocuları polis engellemeye çalıştı.

Londra'da çok sayıda kişi bir araya gelerek Grenfell Tower yangınıyla ilgili sorumluları protesto etti. Yangından etkilenenlere yardım çağrısında bulunan protestocular, Kensington ve Chelsea Belediye Sarayı'na girmeye çalıştı. Binaya girmeye çalışan göstericileri polis engellemeye çalışırken, "Adalet istiyoruz. Bize onu getirin" sloganları atıldı.

Öte yandan, daha önce hastanede mağdurları ziyaret eden Theresa May, acil ihtiyaçlar, yiyecek, kıyafet ve diğer masraflar için 5 milyon sterlinlik bir para fonu sunduğunu açıklamıştı.

