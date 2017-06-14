Londra'da yangın dehşeti: 6 ölü !

İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın dehşeti yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın dehşeti yaşandı.

Gece saatlerinde 24 katlı bir apartman, alevlere teslim oldu. Yangın tüm müdahalelere rağmen ancak öğleden sonra söndürülebildi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 50'den fazla kişi de hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ise soruşturma başlatıldı.

