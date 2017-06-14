Londra'da yangın dehşeti: 6 ölü !

İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın dehşeti yaşandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın dehşeti yaşandı. Gece saatlerinde 24 katlı bir apartman, alevlere teslim oldu. Yangın tüm müdahalelere rağmen ancak öğleden sonra söndürülebildi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 50'den fazla kişi de hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ise soruşturma başlatıldı.
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