Londra'da uçuş kaosu! British Airways, tüm seferlerini iptal etti

İngiliz havayolu şirketi British Airways'ın CEO'su Alex Cruz yaptığı açıklamada, Londra'daki Heathrow ve Gatwick havalimanlarından yapılan tüm uçuşların bilgisayar sistemindeki elektrik arızasından dolayı iptal edildiğini belirtti.

British Airways CEO'su, biletlerini iade etmek isteyen tüm yolcuların yapmış oldukları masrafların da karşılanacağını sözlerine ekledi.

İNGİLİZLER TEPKİLİ

Havaalanında uzun kuyruklar oluşturan ve saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, duruma büyük tepki gösterdi.

Şirket, Lizbon, Roma ve ABD başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı yapılması planlanan tüm seferlerin iptal etti.