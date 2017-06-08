Londra'da Trafalgar Meydanı boşaltıldı

Londra'daki Trafalgar Meydanı'nın boşaltıldığı belirtildi. Trafalgar Meydanı'nın şüpheli bir cisim nedeniyle boşaltıldığı ve olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Yakınlarındaki Charing Cross İstasyonu da kapatıldı. Büyükşehir Polisi Sözcüsü, "Uzman subaylar var. Bir önlem olarak istasyon kapatıldı" dedi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.
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