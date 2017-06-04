Londra'da terör baskını

Londra'nın doğusunda saldırganlardan birine ait olduğu ifade edilen eve baskın düzenlendi.

Londra'nın doğusunda saldırganlardan birine ait olduğu ifade edilen eve baskın düzenlendi.

İngiltere'de dün gerçekleştirilen saldırının ardından İngiltere polisi, çeşitli noktalara baskın düzenledi. İngiliz polisi, Londra'nın doğusunda saldırganlardan birine ait olduğu ifade edilen eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri kadın olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, çevre binalarda yaşayanlar da balkonlarından operasyonu takip etti.

