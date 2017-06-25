İngiltere'nin başkenti Londra'daki Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamak için camilere akın etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamak için camilere akın etti. Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da Ramazan Bayramı kılınan namaz ile başladı. Camiler cemaatin yoğun katılımı nedeniyle bayram namazını birkaç kez kıldırmak zorunda kaldı. Londra'daki Süleymaniye Camii imamı Akif Çulhaoğlu bayram namazının önemine değinerek tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
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