Londra'da ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

Londra'daki Grenfell Tower'da çıkan yangında ölenlerin sayısı 30'dan 58'e yükseldi.

Londra'daki Grenfell Tower'da çıkan yangında ölenlerin sayısı 30'dan 58'e yükseldi.

Londra'daki 24 katlı Grenfell Tower binasında çıkan yangında ölenlerin sayısı 30'dan 58'e yükseldiği bildirildi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kensington bölgesinde bulunan 24 katlı Grenfell Tower binasında Çarşamba günü yangın çıkmıştı. Yetkililer yangında 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Ancak bu sayısı 30'dan 58'e yükseldi.

