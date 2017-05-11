Londra'da motosikletli kapkaç

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan cep telefonu kapkaçı güvenlik kamerasına yansıdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan cep telefonu kapkaçı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletteki kasklı 2 kişi, kaldırımda yürüyen şahsın cep telefonunu çaldı ve kaçtı. Telefonu çalınan adam neye uğradığını şaşırırken, kapkaççılar kayıplara karıştı. Kaydı inceleme altına alan polisse peşlerine düştü.
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