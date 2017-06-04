Londra'da bir minibüs kaldırımda yayaların arasına daldı

Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ve acil servis görevlilerinin Londra Köprüsü'nde gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü öne sürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI: 5-6 KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bir görgü tanığının BBC'ye yaptığı açıklamada bir kamyonetin beş veya altı kişinin üzerine sürüldüğünü ve iki kişinin yaralandığını gördüğünü söyledi.

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da, "Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya müdahale ediliyor. Lütfen bölgeye gitmeyiniz." uyarısı yapıldı.

Londra Ulaşım Kurumundan (TFL) yapılan açıklamada ise "polisin ilgilendiği büyük bir olay" sebebiyle köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

İngiliz polisi, olayda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.

KÖPRÜ YAKINLARINDA BIÇAKLI SALDIRI

Yaşanan olayla aynı anda, köprüde minibüsün çarptığı kişilerin, saldırganlarca bıçaklı saldırıya uğradığı, görü tanıklarına göre de boğazlarının kesildiği belirtildi.

Saldırılarla ilgili 3 şüpheli aranıyor.

2,5 AY ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.