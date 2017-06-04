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Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
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Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!

Londra Köprüsü'nde bir minibüs köprüdeki yayaları ezerken, 2 kapalı mekanda da bıçaklı saldırı meydana geldi.

7 ÖLÜ, 48 YARALI

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'ndaki saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü öne sürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI: ARACI 5-6 KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bir görgü tanığının BBC'ye yaptığı açıklamada bir kamyonetin beş veya altı kişinin üzerine sürüldüğünü ve iki kişinin yaralandığını gördüğünü söyledi.

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da, "Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya müdahale ediliyor. Lütfen bölgeye gitmeyiniz." uyarısı yapıldı.

Londra Ulaşım Kurumundan (TFL) yapılan açıklamada ise "polisin ilgilendiği büyük bir olay" sebebiyle köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

İNGİLİZ POLİSİ: 3 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

İngiliz polisi, olayda birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, bölgede 3 ayrı saldırıya müdahale edildiği ve 3 saldırganın öldürüldüğü bilgisi verildi.

Polisten yapılan açıklamada, ekiplerin, yerel saatle 22.08'de (TSİ 00.08) Londra Köprüsü'nde seyahat halinde olan bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpması yönünde alınan ihbarlarla ilgilendiği ifade edildi.

Açıklamada, polis memurlarının ayrıca Borough Pazarı'nda bıçaklama yaşandığı yönündeki ihbarlarla ilgilendiği belirtilerek, "Silahlı polisler olaya müdahale ederken ateş de açıldı. Yetkililer şimdi de Vauxhall bölgesindeki başka bir olayla ilgileniyor." bilgisi aktarıldı.

Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.

KÖPRÜ YAKINLARINDA BIÇAKLI SALDIRI

Yaşanan olayla aynı anda, köprüde minibüsün çarptığı kişilerin, saldırganlarca bıçaklı saldırıya uğradığı, görü tanıklarına göre de boğazlarının kesildiği belirtildi.

2,5 AY ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

BAŞBAKAN MAY: OLAYLAR TERÖR SALDIRISI

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada da Başbakan Theresa May'in güvenlik güçleriyle iletişimde olduğu ve olayların detaylarıyla ilgili bilgilendirildiği bildirildi. Ayrıca Başbakan May'in, olayları terör saldırısı olarak değerlendirdiği, gün içinde hükümet yetkilileriyle acil toplanılacağı bilgisi verildi.

EN AZ 30 KİŞİ YARALANDI

Londra Ambulans Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'nda yaşanan ve terör olayı olarak değerlendirilen saldırılarda, en az 6 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Birkaç hafif yaralının tedavilerinin olay yerinde yapıldığı, diğer yaralıların ise Londra genelindeki 6 ayrı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

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