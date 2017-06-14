Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü

Londra itfaiyesi incelemenin tamamlandığını, binanın çökme riski bulunmadığını açıkladı.

Binada mahsur kalanlar çığlıklar atarak yardım istedi, uluslararası haber ajansları alevlerin içinde çaresizce bekleyen insanların fotoğraflarını dünyaya servis etti. Görgü tanıkları bazı insanların yanan binadan aşağı atladıklarını aktarıyor.

Alevlerin yarım saat içinde binayı sardığını söyleyen görgü tanığı Muna Ali, "Alevler sadece 11 Eylül saldırılarını hatırlattı" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı bir binada gece saatlerinde başlayan ve saatlerce söndürelemeyen yangında en az altı kişi öldü. Ölü sayısının artmasını bekleyen itfaiye ekipleri, küle dönen binada çok sayıda cesedin bulunduğunu açıkladı. Belediyeye ait bir sosyal konut olan bina en az 400 insana ev sahipliği yapıyordu. Binada Türklerin de yaşadığı belirtiliyor.

Londra Ambulans Servisi, en az 50 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını doğruladı. Binada yaşayan çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Dev binayı saran alevler nedeniyle Grenfell Tower'ın üst katlarında çok sayıda insan mahsur kaldı. Görgü tanıkları 00:56'da alevlerin görüldüğü binadan çığlıkların yükseldiğini, üst katlardaki çok sayıda insanın el fenerleriyle yardım istediklerini aktardı. Mahsur kalanlardan bazıları, yakınlarını arayarak yangın merdiveni de yandığı için dışarı çıkamadıklarını söyledi. Bazıları ise alevlerin bulunduğu kata gelmesiyle binadan aşağı atladı.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Muna Ali, alevlerin yarım saat içinde binanın her tarafına yayıldığını söyledi. Ali, "Alevler 11 Eylül saldırılarını hatırlattı" dedi.

Binada oturanlardan biri, Twitter hesabından "Sıkışıp kaldım. Evimden ayrılamıyorum çünkü dumandan öleceğim" diye yazdı.

Televizyonlar canlı yayınla verdi

Kentin batısındaki Latimer Road'da bulunan binadaki yangın dünyada son dakika haberi oldu, televizyonlar canlı yayına geçti. Uluslararası haber ajansları, günün ağarmasıyla pencerelerden yardım isteyen insanların fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Alarm çalışmadı

Binadaki yangının, alt katlardan birinde patlayan bir buzdolabı nedeniyle çıktığı sanılıyor. BBC, binadaki yangın alarmının çalışmadığını ve bu yüzden insanların kaçmak için fırsat bulamadığını bildiriyor.

200 itfaiyeci ve 40'tan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği binada sabah çekilen fotoğraflar, dumanların her yeri sardığını ve dairelerin içinde alevlerin yükseldiğini gösteriyordu.