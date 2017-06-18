Londra Belediye Başkanından yangın açıklaması: 'Önlenebilir kaza'
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, 24 katlı binada çıkan yangını 'önlenebilir kaza' olarak nitelendirdi.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, 24 katlı binada çıkan yangını "önlenebilir kaza" olarak nitelendirdi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, 24 katlı Grenfell Tower'da çıkan yangını "önlenebilir kaza" olarak tanımladı. Khan, yangının sebebinin hükümet yetkilileri ve Belediye Meclisi tarafından "yıllarca süren ihmalkarlık" olarak açıklandığını belirtti. Khan, yangının ulusal bir sorumluluk gerektiren ulusal bir facia olduğunu ifade etti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kensington bölgesinde bulunan 24 katlı Grenfell Tower'da 14 Haziran Çarşamba günü yangın çıkmıştı. 58 kişinin hayatını kaybettiği yangında birçok aile evsiz kaldı.
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