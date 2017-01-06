06.01.2017 11:19 'lk defa sahada proaktif güçlü bir mücadele var'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'İlk defa sahada proaktif güçlü bir mücadele var. Ondan dolayıdır bölücü terör örgütü acziyetini yansıtan bir eylem türüne başvuruyor' dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "İlk defa sahada proaktif güçlü bir mücadele var. Ondan dolayıdır bölücü terör örgütü acziyetini yansıtan bir eylem türüne başvuruyor" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "2016 zor bir yıldı. Teröründe gölgesinde 2017'ye başladık. Şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehit olanlara Allah rahmet eylesin. Yaralılara şifalar diliyorum. İnanıyorum Türkiye bu birlik ve beraberlik ruhuyla bunu da aşacaktır" dedi.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ SIKIŞTI O YÜZDEN BU YÖNTEMLERİ KULLANIYORLAR"

DAEŞ'in barbar bir terör örgütü olduğunu söyleyen Şimşek, "DAEŞ bir kurgudur ve inanıyorum ki Türkiye'nin çabalarıyla, Irak'taki çabalarla çok daha yönetilebilir tehrit haline dönüşecektir. Terör örgütü ve faaliyetleri yeni bir şey değil. İlk defa sahada proaktif güçlü bir mücadele var. Ondan dolayıdır bölücü terör örgütü acziyetini yansıtan bir eylem türüne başvuruyor. Canlı bomba, intihar saldırıları anlamında. Aslında bu onların saha da ne kadar sıkıştığının, alan bulamadıklarını, Türkiye'nin etkin mücadele verdiklerinin göstergesidir. Burada birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli, burada güçlü iktidar çok önemli" diye konuştu.

Her zamandan çok milletin birliğine ve beraberliğine ihtiyaç olduğunu belirten Şimşek, "DAEŞ olsun, bölücü terör örgütü olsun geçen sene sonuçsuz kalan ilk seçimden sonra yoğunlaştı. Zamanlama olarak aslında manidardır. Dolayısıyla her zamandan çok milletin birliğine beraberliğine ve güçlü bir iktidara ihtiyaç var. Allaha şükürler olsun ki bu konuda tereddüt yok Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de güçlü bir hükümet var. Bu hükümet sorunları iyi biliyor, çözümleri iyi biliyor ve gerekeni yapıyor" açıklamalarında bulundu.

(Gül Kaba / Ali Canberk Özbuğutu / İHA)

