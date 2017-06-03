Liselilerden titremeden uzaktan dokunan biyonik el

İstanbul'da liseli kardeşler, 6 ayda Teletouch yani uzaktan dokunuş yöntemiyle 750 TL'ye biyonik el geliştirdi. Robot Teknolojileri Öğrenci Proje yarışmasında birinciliği göğüsleyen kardeşlerin projesinde hedef, bomba imhalarında ve ameliyathanelerde hatayı sıfıra indirmek.

İstanbul'da liseli kardeşler, 6 ayda Teletouch yani uzaktan dokunuş yöntemiyle 750 TL'ye biyonik el geliştirdi. Robot Teknolojileri Öğrenci Proje yarışmasında birinciliği göğüsleyen kardeşlerin projesinde hedef, bomba imhalarında ve ameliyathanelerde hatayı sıfıra indirmek.

Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencisi iki kardeş Abdurrahman Ünal (16) ve ağabeyi Musa Sadık Ünal (17) hayat kurtaracak bir projeye imza attı. Ünal kardeşler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde gerçeklesen Robot Teknolojileri Öğrenci Proje yarışmasında Enformatik Bilimler kategorisinde Teletouch yani uzaktan dokunuş yöntemle geliştirdikleri biyonik el projesiyle birinciliği elde etti.



UZAY ARAŞTIRMALARINDA DA KULLANILABİLİR

Abdurrahman Ünal projede insan hatasını sıfıra indirgemeyi hedeflediklerini belirtti. Projelerinin can güvenliğinin yanı sıra bilim dünyasına da katkı sağlayabileceğini söyleyen Abdurrahman Ünal, "Projemizin amacı uzaktan el hareketlerini kopyalayıp robotumuzun da aynı el hareketlerini yapmasını hayata geçirmek. Günümüzde çok fazla bomba patlaması oldu. Bomba imha ekipleri tarafında bazen önlenemeyen olaylar oluyor. Biz uzaktan kontrol ettiğimiz zaman can kaybını engellemeye çalıştık. Bunun dışında projemizi uzaktan ameliyatlarda ve uzay araştırmalarında kullanmayı planlıyoruz" dedi.



TİTREME PAYI YOK

Abdurrahman Ünal biyonik elin özellikle ameliyathanelerde yaşanan hataların önüne geçilecek nitelikte olduğunu belirterek, "Robotumuzda titreme payı olmadığı için ameliyatlarda çok daha kesin sonuçlar elde edilebilir. İnsan hatası sıfıra indirgenebilir. Bunun dışında Türkiye'deki bir doktor Amerika'daki hastasını ameliyat edebilir bu şekilde de uzaktan ameliyatlarda yol açıcı bir proje" ifadelerini kaydetti.

(Hüseyin Çakmak/İHA)