Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Liselilerden titremeden uzaktan dokunan biyonik el
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Liselilerden titremeden uzaktan dokunan biyonik el

İstanbul'da liseli kardeşler, 6 ayda Teletouch yani uzaktan dokunuş yöntemiyle 750 TL'ye biyonik el geliştirdi. Robot Teknolojileri Öğrenci Proje yarışmasında birinciliği göğüsleyen kardeşlerin projesinde hedef, bomba imhalarında ve ameliyathanelerde hatayı sıfıra indirmek.

İstanbul'da liseli kardeşler, 6 ayda Teletouch yani uzaktan dokunuş yöntemiyle 750 TL'ye biyonik el geliştirdi. Robot Teknolojileri Öğrenci Proje yarışmasında birinciliği göğüsleyen kardeşlerin projesinde hedef, bomba imhalarında ve ameliyathanelerde hatayı sıfıra indirmek.
Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencisi iki kardeş Abdurrahman Ünal (16) ve ağabeyi Musa Sadık Ünal (17) hayat kurtaracak bir projeye imza attı. Ünal kardeşler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde gerçeklesen Robot Teknolojileri Öğrenci Proje yarışmasında Enformatik Bilimler kategorisinde Teletouch yani uzaktan dokunuş yöntemle geliştirdikleri biyonik el projesiyle birinciliği elde etti.

UZAY ARAŞTIRMALARINDA DA KULLANILABİLİR
Abdurrahman Ünal projede insan hatasını sıfıra indirgemeyi hedeflediklerini belirtti. Projelerinin can güvenliğinin yanı sıra bilim dünyasına da katkı sağlayabileceğini söyleyen Abdurrahman Ünal, "Projemizin amacı uzaktan el hareketlerini kopyalayıp robotumuzun da aynı el hareketlerini yapmasını hayata geçirmek. Günümüzde çok fazla bomba patlaması oldu. Bomba imha ekipleri tarafında bazen önlenemeyen olaylar oluyor. Biz uzaktan kontrol ettiğimiz zaman can kaybını engellemeye çalıştık. Bunun dışında projemizi uzaktan ameliyatlarda ve uzay araştırmalarında kullanmayı planlıyoruz" dedi.

TİTREME PAYI YOK
Abdurrahman Ünal biyonik elin özellikle ameliyathanelerde yaşanan hataların önüne geçilecek nitelikte olduğunu belirterek, "Robotumuzda titreme payı olmadığı için ameliyatlarda çok daha kesin sonuçlar elde edilebilir. İnsan hatası sıfıra indirgenebilir. Bunun dışında Türkiye'deki bir doktor Amerika'daki hastasını ameliyat edebilir bu şekilde de uzaktan ameliyatlarda yol açıcı bir proje" ifadelerini kaydetti.
(Hüseyin Çakmak/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Liselilerden titremeden uzaktan dokunan biyonik el
Fenerbahçe'nin gider fazlası 99 milyon TL
Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbul'da toplandı
İlker Yücel gözaltına alındı
İstanbul'da sahilde mayın paniği
Vodafone Arena'nın ismi Vodafone Park oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Bedelli askerlik geliyor!
Bedelli askerlik geliyor!
Almanya'da terör tehdidiyle ara verilen festivale devam edilecek
Almanya'da terör tehdidiyle ara verilen festivale devam edilecek
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Şiraz'da patlama: 39 yaralı
Şiraz'da patlama: 39 yaralı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Liselilerden titremeden uzaktan dokunan biyonik el
Liselilerden titremeden uzaktan dokunan biyonik el
Fenerbahçe'nin gider fazlası 99 milyon TL
Fenerbahçe'nin gider fazlası 99 milyon TL
Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbul'da toplandı
Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbul'da toplandı
İlker Yücel gözaltına alındı
İlker Yücel gözaltına alındı
İstanbul'da sahilde mayın paniği
İstanbul'da sahilde mayın paniği
Vodafone Arena'nın ismi Vodafone Park oldu
Vodafone Arena'nın ismi Vodafone Park oldu
Dolmabahçe'de kutlamalar başladı
Dolmabahçe'de kutlamalar başladı
Yangında can pazarı
Yangında can pazarı
Boğaz'da korkutan kaza
Boğaz'da korkutan kaza
Raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı
Raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı
Macron ile Modi Fransa'da bir araya geldi
Macron ile Modi Fransa'da bir araya geldi
Beşiktaşlı taraftarlar teknelerle stada gitti
Beşiktaşlı taraftarlar teknelerle stada gitti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English