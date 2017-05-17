Liselilerden örnek davranış

Tokat'ın Zile ilçesinde yolda 20 bin lira bulan 3 lise öğrencisi paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Tokat'ın Zile ilçesinde yolda 20 bin lira bulan 3 lise öğrencisi paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Tokat Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yahya Zengin ve Mehmet Emin Zengin ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Eminhan Coşkun, Altınevler Cami'nin önündeki yolda bir pakete sarılı halde 200 liralık deste halinde 20 bin lira buldu. Buldukları parayı İmam Hatip Lisesine getirerek durumu okul idaresine bildiren öğrenciler öğretmenlerinden paranın sahibinin bulunması için yardım istedi. Okul Müdür Yardımcısı Sait Şahin, öğrencilerinin bulduğu yüklü miktardaki parayla ilgili hemen ilçe emniyet müdürlüğüne haber verdi. Bulunan paranın ilçe sakinlerinden Çöybeyli Ömrüuzun'a ait olduğu belirlendi ve para kendisine teslim edildi. Onurlu davranış karşısında çok sevinerek öğrencilere teşekkür eden Ömrüuzun, "Sizleri yetiştiren öğretmenlerden ve ailelerinizden Allah razı olsun" diyerek öğrencileri 200'er lira ile ödüllendirdi.

Ömrüuzun, bankadan çektiği parayı gömleğinin içine koymasına rağmen telefonunu çıkarırken düşürdüğünü kaydetti.

Öğrencilerden Yahya Zengin, "Bu para başkasının hakkıdır ve bize haramdır. Aldığımız eğitim böyle davranmamızı gerektirirdi. Bizde bunun gereğini yaptık" dedi .

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek ödüllendirdi.

(Dursun Ekrem Er/İHA)