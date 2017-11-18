18.11.2017 10:48 Liseli Helin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palantöken'i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren Mustafa Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Öte yandan, şahsın okul müdürünü de öldürmeyi planladığı da ortaya çıktı. İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palantöken'i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren Mustafa Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Öte yandan, şahsın okul müdürünü de öldürmeyi planladığı da ortaya çıktı.

Pendik'te eski kız arkadaşı lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palantöken'i okul çıkışında pompalı tüfekle öldüren Mustafa Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "silahla nitelikli yağma", ölümle tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Y.'nin ölen Helin Palantöken ile kısa bir süre arkadaşlık yaptıkları ve olay tarihinden iki ay önce Helin Palandöken'in Mustafa Y. ile olan arkadaşlığına son vererek şüpheli ile görüşmek istemediği anlatıldı.

Helin Palandöken'in şüpheliye karşı olumsuz tavır takınması üzerine şüpheli Mustafa Y.'nin öfkelenerek Helin'i öldürmek için önceden plan yaptığının belirtildiği iddianamede şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfeği satın aldığı kaydedildi.

İddianamede şüphelinin 13 Ekim 2017 tarihinde arkadaşı Halis Can D'yi ikna ederek temin ettiği arabayla İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi'nin önüne geldikleri ve şüphelinin okuldan çıkan Helin Palantöken ile yanındaki okul arkadaşları Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül'ün yolunu kestiği anlatıldı.

Üç arkadaşın yolunu kesen şüphelinin elindeki silahı Deniz Morsümbül'e doğrultarak uyluk kemiğinden yaraladığının vurgulandığı iddianamede şüphelinin Palandöken'e dönerek 'Bu senin yeni sevgilin mi?' dediği ve Cemil Yıldız'a ateş ederek göğüs boşluğundan yaraladığı kaydedildi. Ardından şüphelinin elindeki pompalı tüfeği Helin Palantöken'e doğrultarak göğüs, bel ve dirseğinden vurarak öldürdüğü belirtildi.

Olayın ardından şüphelinin elindeki av tüfeği ile koşarak İTO Anadolu Lisesi'nin içerisine girdiğinin anlatıldığı iddianamede, okulda mutfak görevlisi Gülsen Ö.'nün yanına yaklaşarak elindeki silahı doğrultup 'kadın seni geberteceğim, beynini patlatacağım. Çabuk bana bıçak ver' dediği ve ekmek bıçağını alan şüphelinin 'Müdürü öldüreceğim' diyerek müdürün odasına doğru yöneldiği kaydedildi.Müdür odasının kapısını kapalı gören şüphelinin yangın merdivenine çıkarak havaya 1 el ateş ettiği ve elindeki bıçakla bileklerinin kesmeye çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandığı vurgulandı.

İddianamede şüpheli Mustafa Y.'nin "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", silahla nitelikli yağma", "ölümle tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildiğinde Mustafa Y. hakim karşısına çıkacak.

(Gamze Erdemir/İHA)

