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Liseli gençlerden güneş enerjili araç
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Liseli gençlerden güneş enerjili araç

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, flaş bellek ile çalışan elektrikli otomobil üreterek TÜBİTAK ödülüne layık görülen

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, flaş bellek ile çalışan elektrikli otomobil üreterek TÜBİTAK ödülüne layık görülen

lise öğrencisi iki genç, bu sefer güneş enerjisi ile çalışan araç yapmak için kolları sıvadı.

İnegöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ubeyd Aytekin, akülü olan ve USB girişiyle takılan flaş bellekteki program sayesinde çalışan araba imal etmişti. Muhammet Ubeyd Aytekin'in TÜBİTAK ödülü alan projesinden ilham alan arkadaşı 11. sınıf öğrencisi Numan Bayrak da, kendisinin tasarladığı güneş enerjisi ile çalışan araç üretmeyi planladı. Bayrak, daha önce tecrübesi olan arkadaşı Aytekin ile projesini paylaşarak planına ortak etti.

Bu iş için akrabasının otomobil tamirhanesini seçen Numan Bayrak ve Muhammet Ubeyd Aytekin, gece gündüz demeden çalışıyor. Gençler, güneş enerjisi ile çalışacak olan elektrikli araçlarında sona geldi. Numan Bayrak, "İnegölspor U17 Takımı'nda futbol oynuyorum. Bir proje yapmak istedim. Aracın projesini kendim çizdim. Güneş sistemi ile çalışan elektrikli bir araba yapacağım. Ustalardan fikir aldım. Muhammet'i de projeme ortak ettim. Beraber bir araba tasarladık. Her şeyini kendimiz yapmaya başladık. Aracımızın yarısından fazlası tamamlandı. Geceleri uyamayıp çalıştık. İki ay içerisinde arıcımızı bitireceğiz" dedi.

Numan Bayrak, "Üniversitelerde bu projelere benzer çalışmalar yapılıyordu. Fakat tam anlamıyla yapamadıklarını gördüm. Benim bu proje için biriktiğim 500 liram vardı. Yakınlarımızdan da topladığımız 5 bin lirayı aracımızı yapmak için kullandık. Çok güzel bir arabamız oldu. Aracımızın üzerine koyacağımız güneş panellerinden gelecek enerji aküleri şarj edecek. Araç ilerledikçe hem aküler şarj olacak, hem de yoluna devam edecek. Biz aracı yaparken çok denemeler yaptık. Zaman zaman araçta arızalar oluştu. Bazen aracın bazı mekanizmaları bozuldu, ama bütün aksaklıkları giderdik. En yakın zamanda arabamızı çalıştırıp, yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Proje ortağı Muhammet Ubeyd Aytekin ise, "Daha önce flaş bellekle çalışan bir araba yapmıştım. Arkadaşımın projesine ortak oldum. Eski aracımla TÜBİTAK'tan ödül almıştım. Bu yapacağımız yeni araçla da TÜBİTAK yarışmalarına katılmayı düşünüyoruz. Güneş enerji ile çalışan bir araç olacak. Ayrıca enerji artırma projemizi de bu araçta uygulayacağız" dedi.

Aytekin, elektrikli arabaların yol mesafesinin uzatılması konusunda da çalıştığını söyledi.
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