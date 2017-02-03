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Liseli Elif'in ailesinden 'ceza' tepkisi
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Liseli Elif'in ailesinden 'ceza' tepkisi

Sancaktepe'de köpeğini gezdiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Dağyeli'ye aracıyla çarparak ölümüne neden olan Fatih Yalkın'ın 18 bin 200 lira para cezasına çarptırılmasına, genç kızın yakınları tepki gösterdi.

Sancaktepe'de köpeğini gezdiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Dağyeli'ye aracıyla çarparak ölümüne neden olan Fatih Yalkın'ın 18 bin 200 lira para cezasına çarptırılmasına, genç kızın yakınları tepki gösterdi.
Sancaktepe'de köpeğini gezdiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Dağyeli'ye aracıyla çarparak ölümüne neden olan Fatih Yalkın'ın yargılandığı dava sonuçlandı. Yalkın'ın "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılandığı duruşmada bilirkişi raporu okundu. Rapora göre hem sanığın hemde Elif Dağyeli'nin asli derecede eşdeğer kusurlu olduğu tespitine yer verildi. Karara bağlanan davada Fatih Yalkın'a 2.5 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.
Karara tepki gösteren Elif Dağyeli'nin ailesi ise karara itiraz ettiklerini belirtti. Davanın tamamıyla sanığın lehine işlediğini ve bu kararı kınadıklarını söyleyen Elif Dağyeli'nin amcası Özcan Dağyeli, "Tabii ki bu olayı kınıyoruz. Hukuk tamamıyla sanığın lehine işliyor. Biz baştan beri kaç defa müracaata bulunduk. Dilekçe verdik. Biz bu mahkemeyi kabul etmiyoruz. Olayla ilgili olarak biz olay yerinin yeniden incelenmesini istiyoruz. Defalarca müracaat ettik. Dilekçemizi sunduk. Bunu kabul etmiyorlar. Bir insan zaten arabayla vurmuş kaçmış. Sen bir insanı ölüme terk etmişsin bu baştan bir suçtur yani. 200 metre ilerisinde 4 tane hastane varken kaçıyorsun ve vurduğun şahsı hastaneye kaldırmıyorsun. Bu baştan bir suçtur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Verilen cezayı beğenmiyoruz. Bu olayı yeniden inceletsinler bu olayın böyle bitmemesi lazım. Eğer bu olay bu şekilde sonuca giderse yarın öbür gün büyük bir facia olur. Ben bunu baştan söylüyorum. Onu da benden bilsinler. Ben 12 tane kardeşim var. iki tanesini o yola feda ederim sıkıntı değil. Çünkü benim bir canım yanmıştır. Canım ortadan gitmiştir. Ne arayan soran var. ne de geçmiş olsun diyen. Biz dosyamızı tekrar sunduk. Dosya bir üst mahkemeye gidecek. Bir üst mahkeme buna karar verecek. Ya aynı şekilde kapatacak yada dosyayı aynı savcıya geri gönderecek" şeklinde konuştu.
(Metin Başar / İHA)
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