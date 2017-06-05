Lisede öğretmen dayağı kamerada

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğretmenin öğrencileri dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğretmenin öğrencileri dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir öğrencinin cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülerde öğrencileri tahtanın önüne dizen öğretmen, bir daha şikayet gelmemesi konusunda öğrencileri uyardı. Öğretmen, öğrencileri uyardıktan sonra tek tek tokatlamaya başladı. Öğrencilerin suratına tokatlar atan öğretmen daha sonra ise sıralarına oturttu. (Aydemir Kadıoğlu /İHA)
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