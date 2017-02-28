Lisede kantinci çırağı dehşeti: 4 öğrenci yaralı

Adana'da bir lisenin kantininde çalışan 17 yaşındaki çocuk, okul dışından yemek servisi istedikleri için kavga ettiği 4 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Adana'da bir lisenin kantininde çalışan 17 yaşındaki çocuk, okul dışından yemek servisi istedikleri için kavga ettiği 4 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir anadolu lisesinde okuyan A.A. (17), M.A. (18), A.Ö. (17) ve B.B. (18) dün öğle saatlerinde acıkınca dışarıdan yemek istedi. Öğrencilere dışardan yemek geldiğini gören kantinci Necati O.'nun yanında çalışan yeğeni O.O. (17) "Burada kantin var. Neden dışarıdan yemek yiyorsunuz?" diye öğrencilere kızdı. Bunun üzerine öğrenciler ile kantinci çırağı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kantinci çırağı O.O. büfeden aldığı bıçakla öğrencilere saldırdı. Bıçaklı saldırıda öğrencilerden A.A. ile A.Ö. B.B. ile M.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 liseliden A.A ve A.Ö'nun durumları ciddiyetini korurken ayakta tedavi gören B.B ve M.A. taburcu edildi.

Bıçaklama olayına karışan O.O. olaydan sonra gözaltına alındı. Yaşı küçük olan zanlı, çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Yaralılardan B.B. ile M.A. tedavilerinin ardından taburcu edilerek ifadeleri alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken çocuk zanlı adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)