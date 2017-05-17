Lise öğrencilerinden 'yengeç robot'

Konya'da lise öğrencileri akıllı telefon ile kontrol edilen yengeç robot yaptı. Robotun güvenlik başta olmak üzere pek çok alanda kullanılması hedefleniyor.

Konya'da lise öğrencileri akıllı telefon ile kontrol edilen yengeç robot yaptı. Robotun güvenlik başta olmak üzere pek çok alanda kullanılması hedefleniyor.

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin tasarladığı yengeç robot akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilirken, robotun başta güvenlik olmak üzere birçok alanda kullanılması hedefleniyor. Liseli öğrenciler yengeç robotlarını Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen Mevlana temalı 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında sergiledi. Robot hakkında bilgi veren Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Ömer Dinçer, "Yengeç adlı robotumuz bir arazi robotudur. Her türlü arazi koşulunda hareket edebilmektedir. Arazi tekerlekleri sayesinde hiçbir engele takılmaz. Suda, batakta gidebilir. Motor gücü ile aşılamayacak engelleri ön tekerlerini kaldırıp onları da aşabilmektedir" dedi.



"BU ROBOT ENDÜSTRİYEL GELİŞİM SONRASINDA GÖNDERİLEN İLK YERLİ ARAÇ OLABİLİR"

Robotu geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Ömer Dinçer, "Bu robot endüstriyel gelişim sonrasında aya gönderilen ilk yerli araç olabilir. Üzerine robotik kol koymayı düşünüyoruz. Bir bomba imha aracı olabilir. Üzerine kamera koyularak her türlü işlevde kullanılabilir. Bluetooth modülü kullandık. Oradan telefona yazdığımız yazılımla telefon üzerinden kontrol edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İsmail Bulut/İHA)