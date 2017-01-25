'Lisa' ve 'Şila' kamyonette 33 kilo eroin buldu

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik köpeği 'Lisa' ve 'Şila'nın da katıldığı aramada, 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik köpeği "Lisa" ve "Şila"nın da katıldığı aramada, 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Gürpınar karayolu Kurubaş mevkisinde durdurulan K.T. idaresindeki 06 AJ 4651 plakalı kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik köpeği "Lisa" ve "Şila"nın da katıldığı aramada, kamyonetin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü K.T. ile kamyonetteki R.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

