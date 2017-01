Lindsay Lohan'dan olay Erdoğan paylaşımı

Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silerek "Alaikum salam" yazan dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Erdoğan çiftiyle Beştepe'de çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Lohan'ın instagram hesabından "Alaikum salam" mesajını paylaşması, ünlü sanatçının Müslüman olduğu yorumlarına neden olmuştu.

Lindsay Lohan, Instagram hesabını temizlemesinin ardından paylaştığı ilk kare Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyareti sırasında çekilen görüntüler oldu.

Paylaştığı ilk fotoğrafla birlikte, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve First Lady'nin beni evlerine davet etmesi rüya gibi. Suriyeli mültecilere yardım etmek için gösterdikleri çabalar gerçekten ilham verici. Barış şimdi başlıyor" notunu düşen Lohan, ABD Başkanı Donald Trump'ı da etiketlediği mesajında, "Barış için lütfen... Aleyküm Selam" ifadesini kullandı.

Lohan, paylaştığı ikinci görselin altına ise, "Bu. Şimdi. Şu an. Zamanda bir an. Sonsuza dek var olacak. #Barış #2017 #DünyaBeştenBüyüktür Türk halkına ve her gün yaptıklarına yardım etmek için kendinizi etiketleyin" diye yazdı.