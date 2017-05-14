Limni Gölü'nde turizm sezonu hızlı başladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı'na 10 Nisan'da başlayan turizm sezonu ile birlikte bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı'na 10 Nisan'da başlayan turizm sezonu ile birlikte bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Tarihi İpek Yolu yolu üzerindeki Zigana Dağı Zirvesi'ne çok yakın bir noktada bulunan ve hem buradan hem de Zigana köyünden ulaşımı sağlanan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda sezon yolların açılmasıyla bu yıl 10 Nisan tarihinde başladı.

Yeşil Yol kapsamında her iki bağlantı yolunun da asfalt ve parke yapılması nedeniyle ulaşım engellerinin kalktığı tabiat parkı 40 günde yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladı.

Göl etrafında yapılan peyzaj çalışması ve kır evleriyle birlikte bir tam gün zaman geçirebilecek aktivitesi bulunan bölgeye hafta sonları yerli turistler, hafta içi ise Arap turistler akın ediyor.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği 2 bin 24 metre rakımlı tabiat parkına arkadaşlarıyla gelen AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın bölge için son derece önemli turizm merkezlerinden birisi olmaya aday olduğunu söyledi.



"YENİ UZUNGÖLLER YAPMAK, YENİ SÜMELALAR'I TURİZME AÇMAK DURUMUNDAYIZ"

Kendisinin milletvekili olmadan önce de bölgeye geldiğini hatırlatan Köseoğlu, "Çevre düzenlemesi yapılmamıştı. Şimdi bu halde çok daha güzel olduğunu görüyorum. Daha fazla turizme hizmet verecek şekilde teçhizat yapıldığı görüyorum. Arap turistlerin, körfez bölgesinden gelen turistlerin cazibe merkezi Karadeniz bu şekilde turistlerin ilgisini çekecek. Kendilerini daha fazla ağırlayabileceğimiz mekanların olması bölgemizin turizmden daha fazla pay almasına imkan sağlayacaktır. O yüzden Limni'nin de tanımının sağlanması bölgemizin turizm gelirlerinin artmasında önemli rol üstlenecektir. Yeni Uzungöller yapmak, yeni Sümelalar'ı turizme açmak durumundayız. Bu anlamda Limni de önemli bir boşluğu dolduracak" dedi.



"GİDEMEDİĞİNİZ YER SİZİN DEĞİLDİR"

Tabiat parkına ulaşımı sağlayan yolların tamamen beton döşeli olarak, yeşilliği bozmadan yapılmış olmasının çok büyük bir artı olduğuna değinen Köseoğlu, "Gidemediğiniz yer sizin değildir" değerlendirmesinde bulunarak, "Burası da ulaşımı zor bir turizm merkeziydi. Şimdi ulaşımı kolay hale geldi. Gölün etrafındaki yürüyüş yollarının da yağmurda, çamurda yürümeye müsait hale getirilmiş olması da buradaki etkinliği çok daha aktif hale getirecek bir boyutta. Hükümetimiz çalışıyor" diye konuştu.



"BÖLGEMİZDE SANAYİ ÇOK GELİŞMİŞ DEĞİL AMA BÖLGENİN KURTULUŞU TURİZM"

Köseoğlu, Karadeniz bölgesinde devam eden Yeşil Yol çalışmalarının da buradaki turizm bölgelerinin canlanması anlamında son derece önemli bir proje olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bölgenin kalkınmasını sağlayacak en önemli projelerden birisi. Bölgemizde maalesef sanayi çok gelişmiş değil. Ama bölgenin kurtuluşu hem körfez ülkelerinden gelecek turistlerle beraber turizmden kaynaklanacaktır. Turizme yapılan yatırımların en önemlisi de yaylalara ulaşan, yaylaları birbirine bağlayan yeşil yolun tamamlanarak turizmin hizmetine sunulmasıdır. Önemli olan yeşil yolun etrafında o doğal güzellikleri bozmadan onları da koruyarak insanımızın bu doğal güzelliklerden faydalanmasını sağlamaktır. Esas olan budur. Bizde bunu istiyoruz. Yeşilliği koruyalım, ama bölgemizin tüm güzelliklerini dünyanın kullanımına, gelmesine gelecek şekilde hazırlayalım."



TABİAT PARKINI 40 GÜNDE 10 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Tesis işletmecisi Murat Eroğlu ise Limni Gölü Tabiat parkında 2017 yaz sezonunu 10 Nisan tarihi itibariyle açtıklarını, o günden bugüne yaklaşık 10 bine yakın ziyaretçi olduğunu, hafta sonu sadece bir günde bin kişi civarında misafirleri olduğunu söyledi.



"HAFTA SONU YERLİ, HAFTA İÇİ ARAP TURİST GELİYOR"

Gelenlerin genelinin bölge halkı olduğunu ifade eden Eroğlu, "Hafta sonu yerli misafirlerimiz ağırlıkta. Hafta içi de gelenlerin yüzde 80'i Arap turist. Zigana dağı, Limni Gölü ve Karaca Mağarası destinasyonu birbirini destekliyor. Zigana dağı olmadan Gümüşhane'de turizm olmaz. Gümüşhane'de turizm olacaksa sayın Valimizin de dediği gibi Gümüşhane'de turizmin giriş yapısı Zigana dağıdır" dedi.



YOL YAPILINCA ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 100 ARTTI

Eskiden büyük otobüslerin Limni Gölüne bozuk yollar ve çamur nedeniyle gelemediğini fakat şimdi yeni yapılan çalışmalarla yolun bitmek üzere olduğuna değinen Eroğlu, yollara yapılan yatırımın karşılığını şimdiden almaya başladıklarını, ziyaretçi sayısının yüzde 100 arttığını söyledi.



LİMNİ GÖLÜNDE NELER YAPILABİLİR?

Limni gölüne gelenlerin bir gün içerisinde neler yapabileceğini sıralayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sabah kahvaltısının ardından öğlene kadar doğa yürüyüşünü yapabilir. Futbol, voleybol oynayabilir. Doğal maden suyumuz var onun tadına bakabilir. Yakında ATV ve bisikletler de gelecek. Bu şekilde akşama kadar vakit geçirebilir. Buradaki su sesiyle akşama kadar oturabilir. Çocuklar için 2 tane oyun parkımız var. Yenileri de bir ay içinde eklenecek. 10 tane kır evimiz var. Bunlar tamamen ahşaptan 2 oda 1 salon, banyo ve tuvaletli şekilde. Şuanda faaliyetteler. Konaklama sezonu da açıldı."



"ÇOK GÜZEL VE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİK BURADA"

Gümüşhane'den eşi ve arkadaşlarıyla Limni Gölü Tabiat Parkına gelen Elif Öktem ise hayatın yoğun temposu içinde bütün bir kış sezonunda çalıştıklarını ve çok yorulduklarını belirterek, "Uzun bir kış geçirdiğimiz için dinlenme fırsatımız olmamıştı. O yüzden güneşi görünce kendimizi Limni'ye atalım dedik. Hava da güzeldi şansımıza. Bugün yoğun ve kalabalıktı burası ama çok güzel keyifli zaman geçirdik burada. Yolun yapılmış ve buraya özen gösterilmiş olması, çevre düzenlemesinin yapılmış olması da çok iyi bir avantajdı" ifadelerini kullandı.

Havanın kararmasına rağmen Limni Gölü Tabiat Parkı'nı terk etmeyen ziyaretçiler, güzel ve temiz havanın tadını çıkararak eşsiz manzarayla gün boyunca "Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti" olarak nitelendirilen Zigana'nın kuzu etini, kuymağını, semaver çayını, Türk kahvesini tatma imkanı buluyor.

(Recep Ergin / İHA)