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Limanlarda çalışan işçilerin güvenliğine sendikal destek
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Limanlarda çalışan işçilerin güvenliğine sendikal destek

Limanlarda çalışan işçilerin iş güvenliği ve sağlığına yönelik protokol, Port Akdeniz ve Liman-İş Sendikası arasında imzalandı. Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, 'Önemli ve doğru sonuçlar alacağımıza inandığımız bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olması ile birlikte diğer tüm sektörlere de yayılması bizim de en büyük temennimizdir' dedi.

Limanlarda çalışan işçilerin iş güvenliği ve sağlığına yönelik protokol, Port Akdeniz ve Liman-İş Sendikası arasında imzalandı. Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, "Önemli ve doğru sonuçlar alacağımıza inandığımız bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olması ile birlikte diğer tüm sektörlere de yayılması bizim de en büyük temennimizdir" dedi.

Antalya Limanı Yolcu Terminalinde düzenlenen törene, Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert ile Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı'nın yanı sıra Port Akdeniz ve Liman-İş Sendikası yöneticileri katıldı. Tüm sektörlere yayılması amaçlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine dair işbirliği protokolünün imza töreninde konuşma yapan Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, Antalya Limanı'nın Akdeniz bölgesinin birçok konuda en öneli liman olduğuna dikkat çekti.

"Tecrübelerimizden oluşan sinerji ile yeni geliştirmeler yapıyoruz"

Ticari açıdan sürdürülebilirliğin öneminden bahseden Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, bunun yanı sıra çevresel ve ekolojik faktörlerden dolayı işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında da sürdürülebilirliğin olması gerektiğini kaydetti. Bu etkenlerin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Sert, şunları söyledi:

"Bir limanımızdaki iyi bir uygulamayı ya da bir ülkedeki doğru sistemleri diğer limanlarımıza da yayıyor, ortaya çıkan bu zengin tecrübe, iş kültürleri ve çeşitlilikleri ile yeni geliştirmeler yapıyoruz. Bu küresel sinerjiyi, sadece ticari açıdan değerlendirmiyoruz. Kurumsal kültürümüzde, kurumsal DNA'mızda yer alan ve en az onun kadar önem verdiğimiz ekolojik hassasiyetlerimiz ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında da çok önemli kazanımlar sağlıyoruz. Biz de Port Akdeniz olarak, bu küresel zincirin ilk halkalarından biri olarak çevresel sürdürülebilirlik ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında, diğer limanlarımızla güzel ve değerli bir yarış içinde, en iyiyi, en doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Mevcut yönetmelikler ve zorunlulukların da üzerine çıkarak, bu alanlarda gördüğümüz her iyi uygulamayı, yakaladığımız her pozitif gelişmeyi operasyonlarımıza yansıtıyoruz"

Sektörel ve ulusal boyuta taşınacak

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tatbikatlara ev sahipliği yaptıklarını belirten Sert, "Bu alanlarda yaptığımız her eğitim, her tatbikat ve her operasyonda, başta kamu yetkilileri, denetçiler olmak üzere ilgili tüm çevreleri davet ediyor, üniversitelerle iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken elbette ki bir yandan bu alanlarda kendimize olan özgüvenimizle iyi örnekler sergilemek isterken, bir yandan da onlardan gelecek en ufak görüşün, en ufak ekstra bir katkının dahi ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki hassasiyetlerimizi, daha farklı bir boyuta taşıyor, bu alandaki katkılarımızı sektörel ve ulusal boyuta taşıyabilmek için kapsamlı bir çalışma başlatıyor, önemli bir adım atıyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Büyük bir eksiklik giderilecek"

Sendika olarak işçi hakları kadar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularının da takipçisi olduklarını ve bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı da, yapılan anlaşmanın yurt içinde ve dışında ses getireceğini kaydetti. Sektördeki büyük bir eksikliği gidereceklerini kaydeden Avcı, "İşçi sağlığı, iş güvenliği konusunda ciddi anlamda profesyonel çalışmalar mevcut değil. Sendikanın yanı sıra iş verenin de bu işte destek olması gerekiyor. Çünkü, iş verenin destek vermediği hiç bir yerde olamazsınız. Fakat şimdi böyle bir kapı açıldı. Diğer limanlara da ulaşacağız. Akademik olarak bunu hayata geçireceğiz" dedi.

Eğitim ve tatbikatlar yapılacak

Toplamda 5 bin üyelerinin olduğunu ve 18 limanda aktif olduklarını belirten Avcı, gerekli araştırmaların yapılıp ilgili tüm kurumlarla görüşeceklerini ve yurt dışında da temaslarda bulunacaklarının altını çizdi. Araştırma sonuçlarının bir kitapta toplanacağını aktaran Avcı, "Yapılan araştırmaların sonucu bir kitapçık olarak basılacak. Elde edilen veriler sonucunda bu iş kazalarının önlenebilmesi noktasında çıkan istatistik ve bilgilere göre, ortak eğitimlerin verilmesi, projeler üretilerek hayata geçirilmesine olanak sağlanacak. Gerek görüldüğü hallerde mavi ve beyaz yakalıların konunun uzmanları tarafından tatbikatlar yapılarak eğitimden geçirilmesi sağlanacaktır. Biz de Liman-İş olarak, başta denizcilik sektörü olmak üzere Türkiye'deki tüm işçiler adına Port Akdeniz'e, bu alanda bugüne kadar gösterdikleri hassasiyet ve bu çalışmada ortaya koydukları samimi işbirliği nedeniyle teşekkür ediyoruz. Önemli ve doğru sonuçlar alacağımıza inandığımız bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olması ile birlikte diğer tüm sektörlere de yayılması bizim de en büyük temennimizdir. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
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