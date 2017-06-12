Limak Vakfı'ndan anlamlı iftar!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Ercan Topaca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hakkı Öztürk, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği ve üye aileler, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in ev sahipliğinde, Limak Ambassadore Boutique Hotel'de gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Limak Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen iftarda, 400'e yakın koruyucu ve evlat edinen aile ve çocukları buluşma fırsatı buldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Ercan Topaca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hakkı Öztürk, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz ve üye aileler ile, ilgili kurumlardan yetkililer iftarda hazır bulundu.

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Vakıf olarak eğitim, kültür-sanat, spor ve çevre konularında sosyal sorumluluk projeleri ve destekleriyle toplumsal hayata katkı sunmaya devam ettiklerini” belirtti. Özdemir, “Annem Gülseren Özdemir, yardımseverlik konusunda oldukça duyarlı, sürekli çaba içerisinde olan bir insandı. Onun başlattığı bu geleneği bugün Limak Vakfı olarak büyük bir memnuniyetle devam ettiriyoruz.” dedi. Ayrıca, koruyucu ailelik ve evlat edinmenin, kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklarımızın şefkatli bir yuvaya sahip olup iyi bir gelecek fırsatı elde etmesi ve tüm toplumun esenliği için kritik bir rolü olduğunu, Limak Vakfı olarak konuya hassasiyetle yaklaşıp geçmişten bugüne desteklerini sürdürdüklerini vurguladı.