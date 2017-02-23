Limak Sürdürülebilirlik Raporu'na 'Gold' ödül

Limak,2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu, dünyanın en prestijli halkla ilişkiler platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (League of American Communications Professionals – LACP) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İletişim Ödülleri (2015/16 Vision Awards) değerlendirmesi sonucunda ödül aldı.

Rapor, 10,000 üzeri çalışan sayılı holding - sürdürülebilirlik raporu kategorisinde 100 üzerinden 98 puanla, ikinci en büyük ödül olan gold ödüle layık görüldü. Ödül; ilk izlenim, rapor kapağı, paydaşlara mesaj, rapor içeriği, yaratıcılık, mesaj verme, bilgilere erişim, finansal bilgilerin anlaşılabilirliği gibi 8 kriter üzerinden değerlendiriliyor.

İnşaat başta olmak üzere,turizm, çimento, altyapı ve enerji yatırımları ile gıda gibi birçok sektörde faaliyetlerine devam eden Limak Şirketler Grubu, çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda; pozitif bir etki yaratmayı hedefliyor.