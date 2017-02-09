Limak, Kuveyt havalimanını 4 yılda bitirecek!

Türk müteahhitlerinin şimdiye kadar aldıkları en büyük iş olarak belirtilen Kuveyt Havalimanı yeni terminalinin 6 yıl yerine 4 yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Nihat Özdemir, Kuveyt Emiri'ni ziyaretlerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burada Sayın Kuveyt Emiri H.e. Sheikh Sabah Al–Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve H.e. Veliaht Prens Sheikh Nawaf Al–Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'ı ziyaret ettik. Görüşmelerimiz sırasında “Bu havalimanının tüm Kuveytlilerin hayali olduğunun farkındayız. Yapım süresi olan 6 yıl çok uzun bir süre, bunu 3,5-4 yıla mutlaka indirmemiz gerektiğine inanıyoruz."

Kuveyt'e sadece bu proje için gelmediklerini belirten Özdemir, "Buraya yatırım için geldik. Bütün çalışmalarımızı ve organizasyonlarımızı buna göre planlıyoruz. Böylesi bir projenin yapılması iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek” diye konuştu.

UMARIM PROJENİN TEMELİNİ BİRLİKTE ATARIZ

Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer'in de bulunduğu görüşmede Kuveyt Emiri H.e. Sheikh Sabah Al–Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iyi temennilerini ileterek, "Umarım bu projenin temelini birlikte atarız" dedi.

Projenin hızlanabilmesi için Kuveyt tarafına düşen görevler olduğunu belirten Al-Sabah, "Biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi. Büyükelçi Murat Tamer, Nihat Özdemir ve beraberindeki heyet daha sonra Başbakan Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah tarafından da kabul edildi.

12 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Kuveyt Havalimanı yeni terminal binası inşaatı ile ilgili kontrat geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Limak İnşaat tarafından imzalanmıştı. Yaklaşık 4.6 milyar dolar değerindeki kontrat Türk müteahhitlerinin yurtdışında tek başlarına aldıkları en büyük kontrat olma özelliğini taşıyor. İnşaat süresince ortalama 7,500 kişiye istihdam sağlayacak olan projede çalışan sayısının 12,000'e kadar çıkması bekleniyor. İkonik ve çevreci bir dizayna sahip olan yeni terminal binası, 25 milyon yolcu kapasiteli olacak ve tavanındaki güneş panelleri sayesinde kendi elektriğinin bir bölümünü de üretebilecek.