Ligden düşen son takım Rizespor oldu

Süper Lig'in son haftasında küme düşecek son takımı belirleyecek karşılaşmalarda Çaykur Rizespor evinde Alanyaspor'u konuk ederken, Bursaspor ise Trabzon deplasmanındaydı.

RİZE'NİN GALİBİYETİ YETMEDİ

Karadeniz temsilcisi Rizespor ligde kalmak için kazanması, Bursa'nın ise puan kaybetmesi gerekiyordu.

Ancak iki takım da kazandı, küme düşen Rizespor oldu. Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Bursaspor da 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 6 haftalık kazanamama serisini bitirdi ve son nefeste kümede kaldı.

Süper Lig'de Bursaspor 2016/2017 sezonunu 38 puanla tamamladı. 25 puanlı Adanaspor, 26 puanlı Gaziantepspor ve 36 puanlı Çaykur Rizespor küme düşen takımlar oldular.