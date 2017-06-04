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Ligde Bruma, kupada Podolski
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Ligde Bruma, kupada Podolski

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, bu sezon Süper Lig'de 11 gol atarken, Lukas Podolski ise ligde 7 ve kupada da 10 gol kaydetti.

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, bu sezon Süper Lig'de 11 gol atarken, Lukas Podolski ise ligde 7 ve kupada da 10 gol kaydetti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i 64 puanla 4. sırada tamamladı. Kötü giden sezonda sarı-kırmızılıları yıldız futbolcusu Bruma taşıdı. Portekizli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 30 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 11 gol kaydeden Bruma, böylece takımda en çok gol atan futbolcu oldu. Başarılı futbolcu ayrıca 6 asist de yaptı.
Süper Lig'de sarı-kırmızılılarda ayrıca Eren Derdiyok ile Yasin Öztekin 10 gol kaydetti. Lukas Podolski ise ligde 7 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Genel gol sayısına baktığımızda Podolski 17 gol ile takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.
(Oğuzhan Ort / İHA)

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