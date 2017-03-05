Ligde 3 maç aradan sonra 11'de

Kayserispor ile oynanan kupa maçında rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başaran Fernandao, ligde 3 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Kayserispor ile oynanan kupa maçında rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başaran Fernandao, ligde 3 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 2 gol atan Fernandao, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından Osmanlıspor maçında da ilk 11'e alındı. Ligde son olarak Kayserispor deplasmanında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 kaybettiği karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, bu maçların ardından formayı Moussa Sow'a kaptırmıştı. Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmalarda sarı-lacivertli takımın gol silahı olarak Sow sahaya çıkarken, kupa maçında gösterdiği performans sonrasında Advocaat kadroda rotasyona gitti ve Fernandao'yu Osmanlıspor karşısında ilk 11'de oynattı.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)