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Life Style Turkey 2017 lansmanı yapıldı
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Life Style Turkey 2017 lansmanı yapıldı

Muhafazakâr giyim ve yaşam konularında Türkiye ve Ortadoğu’daki tek ticari fuar olan Lifestyle-Turkey 2017 Muhafazakâr Giyim ve Yaşam Fuarı’nın lansmanı 24 Ocak Salı günü (bugün) İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Sektörün geleceği ve fuar hedeflerinin konuşulduğu lansmana lokomotif firma temsilcilerinin de yer aldığı 146 kişi katılım sağladı.

İlk sözü alan, muhafazakâr tekstil endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak ve faaliyetlerini uluslararası arenaya taşımak için kurulmuş Tasarımcı ve Tekstil Girişimcileri Derneği (TATEG) Başkanı Şüheda Aydın Pehlivan lansman açılış konuşmasında şunları söyledi:
‘TATEG manevi misyonu olan bir dernektir. Muhafazakâr ölçülerde küreselleşme ile birlikte yaşanan yozlaşmaya dur diyebilmek için bir araya gelinen ve bu doğrultuda organizasyonları düzenleyen bir oluşumdur. Bu anlamda öncelikli hedefimiz bu yozlaşmanın önüne geçebilmek için sektörün lokomotif firmalarıyla bir araya gelerek tesettür sınırları dahilinde modayı kullanıp trend birliği oluşturmak ve bu trendleri tüm dünyaya yaymaktır.

2023 hedeflerimiz çerçevesinde yine bu çizgide ilerleyen üyelerimizi dünya markası haline getirmek de en önemli hedeflerimizdendir. Aynı şekilde üyelerimizi maddi anlamda kalkındırmak içinde bu fuar örneğinde olduğu gibi hazırlanan birçok projemiz mevcuttur.'
Daha sonra Sofuar yetkilileri fuarın detayları hakkında bilgi verdi ve katılımcı firmalarla sektör, fuar ve organizasyon ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.

LIFE STYLE TURKEY 2017

Muhafazakâr giyim ve yaşam alanında uluslararası bir buluşmanın eksikliğinden hareketle ortaya koyulan Lifestyle - Turkey 2017 Fuar'ı TATEG işbirliği ile 2-4 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve sektörün global platformu olacaktır.

FUAR HAKKINDA

Fuarın Kısa Adı:
Lifestyle-Turkey
Web Sitesi:
lifestyle-turkey.com
Fuar Tarihi:
2- 4 Mart 2017

Fuar Alanı:
ICC- İstanbul Kongre Merkezi
Sergileme Konuları:
Muhafazakâr Giyim, Muhafazakâr Moda Tasarımları,
Muhafazakâr Yaşam Tercihleri

Ziyaret Saatleri:
2 Mart 2017 Perşembe: 10.00 - 18.00
3 Mart 2017 Cuma: 10.00 - 18.00
4 Mart 2017 Cumartesi_: 10.00 - 17.00

Kimler Katılıyor:
*Muhafazakâr Moda Tasarımcıları
*Muhafazakâr Hazır Giyim Firmaları
*Gelinlik, Abiye Firmaları Zincir Mağazalar vb.
*Muhafazakâr Yaşam Tercihleri; Mekânlar, Emlak Projeleri, Konaklama Tesisleri,
*Eğitim ve Sağlık Kurumları, Organizasyon Firmaları


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