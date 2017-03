Liderlere referandum menüsü

Referandum süreciyle yoğun bir çalışma dönemine giren liderleri zinde tutacak beslenme önerileri sunan Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, 'Tüm bu yoğun sürece hakim olabilmek için sağlıklı ve yeterli beslenilmeli, düzenli ve yeterli uyunmalı' dedi.

Referandum süreciyle yoğun bir çalışma dönemine giren liderleri zinde tutacak beslenme önerileri sunan Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Tüm bu yoğun sürece hakim olabilmek için sağlıklı ve yeterli beslenilmeli, düzenli ve yeterli uyunmalı" dedi.

Liderler kadar stresli ve yoğun bir çalışma temposuna sahip herkesin vücut direncini elden bırakmayacak şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, beslenme önerisinde bulundu. Düzenli beslenmenin önemine vurgu yapan Uzel, "Beslenme, yaşamın her döneminde olduğu gibi politik bir takım aşamaların değerlendirildiği zamanlarda üzerinde daha da önemle durulması gereken bir olgudur. Çalışma temposunu zararsız atlatmak için salt planlı çalışmak yeterli olmayacaktır" diye konuştu.

"Aynı zamanda düzenli uyuyup, düzenli beslenmek gereklidir" diyen Ruhan Aşkın Uzel, "Özellikle referandum tarihinin yaklaştığı dönemde, unutulmaması gereken, fayda getireceğine inanılan tek türde gıdalardan aşırı miktarda tüketilmemesi gerektiğidir. Bu noktada, aşırı miktarda tüketilen suyun dahi sağlığı olumsuz etkileyebileceği hatırlanmalıdır" bilgisini verdi.



GÜNDE 1 YUMURTA ŞART

Hazmı kolaylaştıran, bünyeyi dinç tutan gıdaların öğünlere yardımcı olarak tüketilmesi gerektiğini anlatan Uzel, "Ara öğünlerde badem, fındık, ceviz gibi çerezler dengeli olarak bilişsel hafızayı kuvvetlendirme ve zinde tutmak için tüketilebilir. Böylece hem vücuda ilave olarak Omega-3 yağ asidi alınmış olur hem de hipoglisemi olarak bilinen kan şekeri seviyesinin düşme durumuna karşı da tedbir alınmış olur. Ayrıca günlük öğün sayısı mutlaka üç ana öğün olarak düzene oturtulmalı, ana öğünler ise 2-3 adet ara öğün ile desteklenmelidir. İlave olarak her gün mutlaka ihmal edilmemesi gereken kahvaltı öğününe karbonhidrat içeren gıdalara ek olarak protein kaynağı olan ve öğünü dengeleyen 1 tam yumurta ilave edilmelidir. Kahvaltıda içecek olarak taze meyve suları ya da bitki çayları tüketilmelidir" şeklinde konuştu.



"YAĞ ASİDİ İÇEREN YİYECEKLER İLE TAKVİYE EDİLMELİDİR"

Uzel vücut direncinin zinde tutulması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Vücut direncinin arttırılması ve beraberinde getireceği güçlü savunma mekanizması hava koşullarındaki mevsimsel dalgalanmalara karşı bir savunma mekanizması oluşturacaktır. Bu amaçla özellikle A, C ve E vitaminlerini içeren besinler tüketilmeli; selenyum, çinko, magnezyum mineralleri alımı Omega yağ asidi içeren yiyecekler ile takviye edilmelidir. Sadece D vitamini besinlerde az miktarda bulunur, bu amaçla güneş ışığından yararlanılmalıdır. D vitaminin yanı sıra kalsiyum ve fosfor tüketimi haftada en az 2 kez balık ve her gün süt tüketimi ile desteklenmelidir. Vitamin alımının önemli olduğu koşullarda yiyeceklerin hazırlanması sırasında vitamin kaybı uygun yöntemlerle mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Tabii ki suyun öneminin kaçınılmaz olduğu bilgisinden hareketle kışın tüketilen su miktarının yazın tüketilen ile aynı olmasına dikkat edilmeli, susama durumu olmasa dahi günde en az 2 litre su alınması gerekmektedir. Unutulmaması gerekenler arasında, süreçten kaynaklı olarak, yerine getirilmesi zor olabilecek olan uyku düzeni yer almaktadır. Uyku düzenli olmaz ise beslenme tedbirleri net olarak amacına ulaşmayabilir."



SES KISIKLIĞINA DİKKAT

Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, tavsiyelerine şöyle devam etti:

"Sigara kullanımı, nezle-grip sonrası boğazdaki yıpranma, uzun süre ve yüksek sesle konuşma ses kısıklığına neden olabilir. Bu durumda bol miktarda sıvı, özellikle su tüketilmelidir. İçilen su çok soğuk ya da sıcak olmamalıdır. Uykusuz kalınmamalıdır. Fısıldayarak ya da çok yüksek sesle konuşulmamalıdır. Yemeklerde lokmalar iyice küçültülmelidir. Bal, zencefil, karabiber, zerdeçal, soğan, sarımsak, sirke, turp bitkilerinin değişik kombinasyonda kullanımı ile yapılan ılık bitkisel çaylar tüketilebilir. Örneğin, grip ya da öksürük nedeni ile ses kısıklığı problemi yaşanıyor ise ılık limonlu suya bal karıştırılarak boğazda iyice yayılmasını sağlayacak şekilde yavaşça tüketilebilir. Ya da taze zencefili suda demleyerek biraz bal ve limon ilavesi ile ses tellerini rahatlatıcı ve faydalı bir içecek hazırlanabilir. Bu içecek, zencefilin olmadığı durumlarda okaliptüs, papatya ya da kekik bitkileri ile denenebilir."