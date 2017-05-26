Liderler zirvede eşleri Sicilya turunda

G7 ülkeleri liderleri zirve kapsamında bir araya gelirken liderlerin eşleri de zirvenin gerçekleştirildiği Sicilya bölgesini gezdi.

G7 ülkeleri liderleri zirve kapsamında bir araya gelirken liderlerin eşleri de zirvenin gerçekleştirildiği Sicilya bölgesini gezdi.

G7 Liderler Zirvesi İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Taormina kasabasında başladı. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May katılıyor. Liderler dış politika, uluslararası güvenlik, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alırken liderlerin eşleri de Katanya kent merkezini gezdi. Cherici Sarayı'nı gezen İtalya Başbakanının eşi Emanuela Gentiloni, Almanya Başbakanı Merkel'in eşi Joachim Sauer, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Japonya Başbakanı Abe'nin Akie Abe'ye Katanya Belediye Başkanı Enzo Bianco ve eşi Amanda Succi de eşlik etti.

