Liderler aile fotoğrafı çektirdi

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya adasında Taormina kasabasına gelen liderler zirvenin 2. gün toplantısını gerçekleştirdikten sonra aile fotoğrafı çektirdi.

G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya adasında Taormina kasabasına gelen liderler zirvenin 2. gün toplantısını gerçekleştirdikten sonra aile fotoğrafı çektirdi.

İtalya'nın Sicilya adasında toplanan liderler toplantının bitiminde aile fotoğrafı çektirdi. Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe katıldı. Avrupa Birliği'ni Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın temsil ettiği zirvenin ikinci günündeki toplantılara Nijer, Nijerya, Kenya, Etiyopya, Tunus ülkelerinin liderleri de katıldı.

