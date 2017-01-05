05.01.2017 09:22 Lice'ye bağlı 10 köyde operasyon başlatıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, Lice ilçesine bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Köyü, Arıklı, Serince, Çağdaş, Uçarı, Dibekköy ve Yolçatı köylerinde bugün 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.



Bölgede, yasak duyurusunun hemen ardından helikopter destekli operasyon başlatıldı.

