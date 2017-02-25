Lice, Silvan, Hazro ve Kulp kırsalında yasak kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında dün düzenlenen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında dün düzenlenen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Lice, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek amacıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, dün 16.30'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 25 Şubat 2017 günü 15.30'dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.

