Lice şehitleri memleketlerine uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda, terör örgütü ile çıkan çatışmada 5 asker yaralanmış, askerlerden 3'ü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit askerler için Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askerlerin naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ile devam etti. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dini vecibeler yerine getirildi. Daha sonra katafalktan alınan cenazeler ambulanslara taşındı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in naaşı Konya'ya, şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın naaşı Samsun'a ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın naaşı da memleketi Mersin'e gönderildi.

Törene katılan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in eşi ve çocuğu, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.

(Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık /İHA)