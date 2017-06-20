Lice şehidi memleketine uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Lice ilçesinde devam eden operasyonda sırasında dün güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş için uğurlama töreni düzenlendi. 7. Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehidinin naaşının ambulanstan alınıp, katafalka konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ile devam etti. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Tören, şehidin naaşının defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlanmasıyla sona erdi.

(Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık /İHA)