Lice'nin 18 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 18 köy ve mezralarında, düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kulp'a bağlı 10 köyde ise 4 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 18 köy ve mezralarında, düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kulp'a bağlı 10 köyde ise 4 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice'ye bağlı Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce ve Yaprakköy köyleri ile mezralarında bugün 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Açıklamada, Bayrak-54 operasyonu kapsamında Kulp ilçesine bağlı 10 köy ve mezrasında 4 Haziran'da saat 19.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının ise bugün 12.00 itibariyle kaldırıldığı kaydedildi.

