Lice'den acı haber geldi: 3 şehit !

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan güvenlik görevlilerinden 3'ü şehit oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan güvenlik görevlilerinden 3'ü şehit oldu.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada, 18 komando taburu, bin 200 özel harekat polisi ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor. Operasyonda, bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 6 asker ile bir güvenlik korucusu yaralanmıştı. Helikopterlerle operasyon bölgesinden alınarak, 7'nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığına getirilerek, burada bekleyen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ü yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Operasyonda, 2 teröristin de öldürüldüğü öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

